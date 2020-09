Beperking reclame op RTBF “zal tot banenverlies leiden”

De beperking van publiciteit op de Franstalige openbare omroep RTBF zal op termijn leiden tot banenverlies. Daarvoor waarschuwt Jean-Paul Philippot, gedelegeerd bestuurder van de RTBF, in een geschreven mededeling aan de regering van de Franse gemeenschap.

De regeerverklaring voorziet dat de reclame op de RTBF steeds meer beperkt wordt. Zonder te wachten op het nieuwe beheerscontract, keurde de Waalse regering op 2 juli een aanhangsel bij het huidige contract goed. Sinds het begin van deze maand is de reclametijd in de ochtend op de radio La Première met de helft ingeperkt. Vanaf juli 2021 moet dat dan zonder reclame zijn. Er zullen nog maatregelen volgen om het publicitaire volume op de antennes van de openbare omroep te beperken. In 2021 zal een beslissing worden genomen, rekening houdend met de begroting in evenwicht van de RTBF.

De daling komt er net nu de omroep te maken heeft met een verlies van 14 miljoen euro aan advertentie-inkomsten door de coronacrisis en over een tijdspanne van twee jaar 8,1 miljoen heeft vrijgemaakt voor een ondersteuningsplan voor de culturele sector.

In zijn brief kwantificeert de administrateur-generaal het tekort: 423.000 euro in 2019, 1,9 miljoen euro in 2020 en 2,6 miljoen in 2021. Om die verliezen te compenseren, en de engagementen na te komen voor de financiering van Media Square - het nieuwe hoofdkantoor van de RTBF - zal het bedrijf een besparingsplan moeten opmaken voor 2021 en 2022.

Het eerste jaar kunnen de besparingen worden gerealiseerd via aankopen en diensten. Het jaar daarop echter komt de werkgelegenheid in het gedrang. Het plafond voor personeel van de RTBF zal dalen van 1.970 voltijdse equivalenten naar 1.958. Deze personeelsreductie zal worden bereikt door het niet-vervangen van werknemers die met pensioen gaan.