Zes woningen onbewoonbaar verklaard na grote brand in Eupen

In de nacht van woensdag op donderdag is een grote brand uitgebroken in de Gospertstraat in Eupen. Ongeveer twintig personen moesten daardoor worden geëvacueerd, zei burgemeester Claudia Niessen. De brand is intussen onder controle, maar zes woningen werden onbewoonbaar verklaard.

Tussen 3 en 4 uur brak een brand uit aan het dak van een woning in het centrum van de stad Eupen. Omdat de brand ook naar andere woningen was verspreid, moesten ongeveer 20 personen geëvacueerd worden. Er zijn echter geen slachtoffers.

Zes woningen zijn nu onbewoonbaar, klinkt het. Twee werden getroffen door het vuur en de andere vier hebben waterschade geleden. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend.

De geëvacueerde personen werden opgevangen door vrienden of familie, of konden in een jeugdherberg terecht. De bewoners van de huizen die niet werden getroffen, kunnen wel snel naar huis terugkeren, aldus Niessen.