Qatar mag in 2021 en 2023 als gast deelnemen aan de CONCACAF Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben.

Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging voor de Gold Cup krijgt. In 2000 en 2002 was Zuid-Korea erbij op het toernooi.

Er nemen zestien landen deel aan de Gold Cup 2021 (10 juli - 1 augustus). Twaalf landen zijn al zeker van een ticket. Mexico is de titelverdediger.