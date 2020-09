De kernreactor van Tihange 2 moet niet stilgelegd worden. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel beslist.

Een aantal Duitse, Nederlandse, en Luxemburgse steden, gemeenten, en deelstaten, en verschillende actiegroepen hadden aan de rechtbank gevraagd om de beslissing van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om de kernreactor te laten heropstarten, teniet te doen. Volgens de eisers had het kernreactorvat zelfs nooit gebouwd mogen worden.

Engie-Electrabel, het FANC en de Belgische Staat betwistten dat en hebben nu gelijk gekregen. Dat meldt de actiegroep Nucléaire Stop Kernenergie vzw.

Scheurtjes

Bij een inspectie in 2012 werden in de kernreactorwanden van Tihange 2 scheurtjes aangetroffen. De kernreactor werden daarop stilgelegd, maar heropend in 2015. Volgens de eisers hadden die scheurtjes al ontdekt kunnen worden bij de bouw er van tussen 1975 en 1983, aangezien de technologie daarvoor in die periode al bestond, en had het materiaal dat voor de bouw van de reactorwanden gebruikt werd, nooit gebruikt mogen worden. Ook is volgens de eisers nog steeds niet duidelijk hoe die scheurtjes er zijn gekomen, en of ze er al van in het begin waren of ontstaan zijn door de exploitatie van de kernreactor.

“De rechtbank oordeelt onze eis ontvankelijk maar ongegrond”, zegt Leo Tubbax, woordvoerder van Nucléaire Stop Kernenergie vzw. “De rechtbank volgt eigenlijk volledig het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle wat betreft de grond van de zaak. Zoals het FANC en de federale regering twijfelt de rechtbank geen seconde over de veiligheid van deze reactor.”

“Rechtbank verstopt zich achter het controleorgaan”

“Nochtans ontbreken vele gegevens in het dossier van Electrabel en het FANC”, gaat de woordvoerder verder. “De verplichte driejaarlijkse controle van de scheurtjes vond niet plaats in april 2020, de luchtdichtheid van het reactorgebouw is niet bekend, de invloed van het vliegtuigverkeer van Bierset wordt niet in aanmerking genomen. In de uitspraak wordt de bewijslast bij de klagers gelegd, maar de geheimhouding van vele gegevens maakt het onmogelijk dit op een volledige manier te verwezenlijken. Regelmatig moet beroep gedaan worden op de beroepscommissie voor informatie in milieukwesties om documenten te verkrijgen, na verloop van tijd.”

Volgens Leo Tubbax komt het vonnis ook niet onverwacht: “De zaak heeft toch vier jaar aangesleept, als geoordeeld werd dat Tihange 2 een te grote bedreiging vormt voor de 5 miljoen mensen in de vallei was de rechtspleging waarschijnlijk sneller verlopen. Dat de rechtbank zich achter het controleorgaan verstopt is wel slecht nieuws. Want wie controleert de controleurs? De persoon die in hun kabinet de rol van voogdij over het FANC uitoefent, wordt er gedelegeerd door het FANC. De bevoegde minister Jambon, en zijn opvolger De Crem, vertikken het hun voogdij ernstig te nemen.”

“Positief is dat dankzij de druk vanuit de oppositie tegen kernenergie Tihange 2 en Doel 3 niet meer op de lijst staan van “te verlengen reactoren”, aldus nog Tubbax. “Ze worden dus allebei stilgelegd na 40 jaar uitbating in 2022 of 2023. Dat maakt het zinloos om beroep aan te tekenen, vermits dit waarschijnlijk zou gepleit worden op het moment van de stillegging.”