Slovakije heeft het gehad met Belgische aanpak van zaak-Chovanec: wat zijn de gevolgen van dit conflict?

Slovakije heeft het gehad met België. Langs alle kanten – de premier, het parlement, in Europa en tot de ombudsman toe – proberen de Slovaken de druk op ons land op te voeren in de zaak-Chovanec. Maar veel zoden zal dat niet aan de dijk brengen, denken experts. Voor Europees commissaris van Justitie Didier Reynders ligt dat anders. “Het is niet denkbeeldig dat hij dit dossier moet overlaten aan een collega. Hij is te betrokken.”