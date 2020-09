Alle indicatoren blijven dalen

Tijdens de week van 24 tot en met 30 augustus werden er dagelijks gemiddeld 440 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een daling met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Dat blijkt donderdag uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de coronapandemie stijgt tot 85.911.

De sterfgevallen blijven eveneens afnemen. Tijdens dezelfde periode bezweken gemiddeld 3,9 personen per dag aan Covid-19. Het gaat om een daling met 36 procent. Het totale dodental sinds het begin van de epidemie staat nu op 9.898.

Ook de ziekenhuisopnames zakten met 15 procent tot gemiddeld 16,7 per dag. Op woensdag 2 september werden er 221 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde Covid-19-patiënten, waarvan 60 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 39, waarvan 21 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen. Dat laatste is een daling van 26 procent tegenover een week eerder. Sinds 15 maart werden in totaal al 19.044 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Reproductiegetal

Gemiddeld 440 nieuwe besmettingen per dag betekent dat er gemiddeld 26,8 inwoners bewoners per 100.000 inwoners besmet zijn. Het reproductiegetal ligt overal onder de 1, behalve in Luik, Luxemburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen. Het aantal bevestigde besmettingen voor de laatste 14 dagen ging er dan ook voor alle provincies op achteruit behalve in Luik, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen.

Tussen 24 augustus en 30 augustus werden er ook nog eens 145.320 testen uitgevoerd, dat zijn er dagelijks gemiddeld 20.760. Het percentage positieve testen per dag ligt nu op 2,6 procent. In totaal telt Sciensano tussen begin maart en 2 september 1.832.655 uitgevoerde testen door de laboratoria.