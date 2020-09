Russen hebben antwoord al klaar: “Niet wij, maar de Duitsers hebben Navalny vergiftigd”

Volgens Rusland heeft Duitsland oppositieleider Aleksej Navalny zelf vergiftigd. Daarmee reageert het Kremlin op de melding van de Duitse overheid woensdag dat er wel degelijk bewijs is dat Navalny vergiftigd werd.

“Voordat de patiënt naar Berlijn werd gebracht, werden in ons land een heleboel analyses uitgevoerd, waarbij geen giftige stoffen werden geïdentificeerd”, ontkende Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov woensdagavond de Duitse beschuldigingen.

Volgens Maria Sacharov, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, volgden de verklaringen van de Duitse regering “een script dat vijandig stond tegenover Rusland, en dat blijkbaar was geschreven voordat Navalny werd vergiftigd. Iedereen rende onmiddellijk naar de microfoons, en leek van tevoren te hebben gerepeteerd, alsof deze informatiecampagne van tevoren was voorbereid.”

Complottheorie

Ivan Ridionov, hoofdstrateeg van de Russische staatsomroep ‘RT Deutsch’ in Berlijn, ging nog een stapje verder en beschuldigde de Duitsers ervan Navalny zélf vergiftigd te hebben. Hij vroeg de Duitse regering dan ook om “met spoed” uitleg te geven: “Wie had na de landing in Berlijn toegang tot de patiënt? En waarom heeft een laboratorium van het Duitse leger veertien dagen nodig om een ??gif te vinden dat wel uit een Netflix-serie weggelopen lijkt? Vreemd genoeg stelt niemand in Duitsland deze simpele vragen.”

Ook volgens Andrei Lugowoj, vicevoorzitter van het Russische parlement en hoofdverdachte in de vergiftiging van Alexander Litvinenko in 2006, kon Navalny pas in het Charité-ziekenhuis in Berlijn in aanraking zijn gekomen met novitsjok. “Een verpleegster of een dokter zou de stof hebben kunnen toedienen. Ik weet zeker dat dat precies is wat er is gebeurd.”