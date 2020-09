Explosie en brand op olietanker in buurt van Sri Lanka

In de buurt van Sri Lanka heeft zich op een olietanker een ontploffing voorgedaan. Daarna brak brand uit. Dat heeft een legercommandant in het land donderdag laten weten. Eén bemanningslid is vermoedelijk in de vlammen om het leven gekomen.

Het vuur, dat uitbrak in de machinekamer, is nog altijd niet onder controle. Er dreigt 270.000 ton olie in zee terecht te komen. Van de 23 bemanningsleden konden er 22 gered worden. Zeker twee van hen zijn gewond geraakt. Sri Lanka heeft drie militaire schepen en een helikopter naar de plaats van het ongeval gestuurd.

De in Panama geregistreerde tanker MV Diamond was op weg met olie van Koeweit naar India.