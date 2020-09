Luka Modric wil dat Eden Hazard ongeschonden uit de interlands komt : “We hebben hem aan 100% nodig bij Real Madrid”

Luka Modric hoopt dat Eden Hazard komend seizoen helemaal ontploft bij Real Madrid. De Kroatische middenvelder voelt dat er meer in onze landgenoot zit dan dat hij dit seizoen kon tonen in Bernabeu.

Hij was een van dé grote zomertransfers in 2019, maar door blessures kon Eden Hazard zijn kunnen nog niet volledig tonen. Zeven assists en één doelpunt in tweeëntwintig wedstrijden is magertjes voor een speler van zijn kaliber.

“Eden is een geweldige kerel en een speciale voetballer, maar hij speelde met pijn op het veld”, neemt Modric onze landgenoot in bescherming. De routinier wordt volgende week 35 en speelt al acht jaar in de Spaanse hoofdstad: hij weet wat het is om voor de grootste club ter wereld uit de komen.

“Mensen verwachten gewoon altijd het beste. Het maakt hen niet uit of je met kleine probleempjes kampt”, gaat Modric verder bij AFP. “Ik sprak met hem en zei: “Eden, misschien moet je nu even niet spelen en gewoon uitrusten. Volgend seizoen hebben we je op je best nodig. Dit seizoen was eentje om alles te leren kennen, maar volgend jaar moet je 100% zijn: anders wordt het moeilijk.”

“Hopelijk komt hij terug zonder enig probleem. Dan ben ik zeker dat hij zijn potentieel zal tonen en zal rechtvaardigen waarom Real hem kocht. We hebben hem nodig”, besluit Modric.