Amazon doet er 7.000 extra banen bij in Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse webwinkelreus trekt het aantal banen in het Verenigd Koninkrijk dit jaar nog met 7.000 op. Het gaat om extra jobs zowel in de kantoren als de logistieke centra. Met de aangekondigde aanwervingen komt het aantal vaste werknemers op meer dan 40.000, zo kondigde het bedrijf donderdag aan. Ook Amazon profiteert van de populaire onlineaankopen in coronatijden.