Gareth Bale spreekt openlijk over terugkeer naar Engeland: “Ik wil gewoon weer voetballen”

Bale ruilde in de zomer van 2013 Tottenham Hotspur in voor Real Madrid, voor destijds een recordbedrag van honderd miljoen euro. Foto: REUTERS

Het is een publiek geheim dat het huwelijk tussen Gareth Bale en Real Madrid al lange tijd scheef zit. De 31-jarige Welshman bevestigde donderdag zelf in een interview met Sky Sports ook dat hij denkt aan een terugkeer naar de Premier League. “Als er een kans komt om terug te keren naar de Premier League, zie ik dat zeker zitten”, liet hij optekenen.

“De beslissing ligt wel in de handen van Real Madrid”, erkende Bale. “De tijd zal uitwijzen wat het wordt.”

Vorig jaar was Bale dichtbij een transfer naar het Chinese Jiangsu Suning, maar Real Madrid liet hem in laatste instantie niet vertrekken. “Ze hebben toen in de allerlaatste seconde alles geblokkeerd”, aldus Bale. “Jiangsu had een project, ik stond er achter. Maar het is zover niet gekomen. Er waren nog andere mogelijkheden om te vertrekken, maar de club stond het telkens niet toe.”

De geruchten dat Bale geen zin meer heeft in het voetbal, wees hij zelf van de hand. Deze week treft hij met Wales in de Nations League Finland (uit, donderdag) en Bulgarije (thuis, zondag). “Ik wil voetballen en ben nog altijd heel gemotiveerd”, zei Bale. “De controle ligt echter bij de club. Ik heb een contract en kan alleen maar afwachten en hopen dat er deze transferperiode iets komt.”