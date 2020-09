De laatste jongere is weg: Tongerse jeugdgevangenis elf jaar na opening gesloten

Tongeren - De jeugdgevangenis van Tongeren is elf jaar na opening gesloten. De laatste jongeren zijn woensdag vertrokken. Ze worden ondergebracht in een nieuwe gevangenis in Beveren, waar acht plaatsen zijn voorzien voor jongeren. Dat schrijft Het Belang van Limburg. “We zijn heel blij dat het eindelijk zover is, want de situatie in Tongeren was echt wel schrijnend”, zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

De jeugdgevangenis van Tongeren, officieel het Vlaams Detentiecentrum, zorgt al lange tijd voor discussie. Er werden niet alleen minderjarige gedetineerden opgevangen, maar ook jongeren die een delict hebben gepleegd of hiervan verdacht worden en nog wel onder de jeugdrechter vallen. Deze jongeren horen in een gemeenschapinstelling thuis, maar die zaten de laatste jaren zo vol dat er zeven extra plaatsen ingericht werden in Tongeren.

Het gebouw in Tongeren dateert bovendien van 1848 en dat zorgt voor problemen. “De infrastructuur in Tongeren was allesbehalve ideaal doordat ze enorm verouderd was”, klinkt het bij kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. “Bovendien brengen jongeren er veel tijd op hun cel door, die heel klein is en geen ramen heeft. Ze mogen twee keer per dag buitenkomen om te wandelen op het binnenplein. Daarnaast zijn er nog wel activiteiten, maar de infrastructuur beperkt de ontspanningsmogelijkheden en de dagbestedingen en staan een goede begeleiding in de weg.”

De sluiting van de jeugdgevangenis stond zwart op wit in het regeerakkoord, maar werd al een aantal keer uitgesteld. Nu is het eindelijk zover. De jongeren die in een gemeenschapinstelling thuishoren, verhuizen naar de Grubbe in Everberg, dat vijf extra plaatsen kreeg. Woensdag zijn ook de jonge delinquenten verhuisd. Zij krijgen een plaats in een nieuwe gevangenis in Beveren, waar acht plaatsen voorzien zijn voor jongeren.

“We zijn heel tevreden dat het eindelijk zover is”, zegt Vrijens. “Ik ben benieuwd hoe het zal evolueren in Beveren. Ik hoop dat ze van het momentum gebruikmaken om met die jongeren te praten zodat ze mee kunnen nadenken over hoe het eraan toe gaat, dat het ook tegemoetkomt aan hun behoeften. Ik zal alleszins de komende tijd een bezoek brengen aan Beveren om te kijken hoe het daar staat.”

De vrijgekomen ruimte in Tongeren zal worden ingenomen door de gevangenis voor volwassenen, die er 25 plaatsen bijkrijgt.