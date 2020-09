Corona stuwt inschrijvingen lerarenopleiding omhoog

Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding zit in de lift. Verschillende hogescholen spreken van een overduidelijke trend, met soms wel stijgingen van 150 procent. “Door corona is de waardering voor de job gestegen én kiezen jongeren voor werkzekerheid”, klinkt het.

Een stijging van 17,4 procent aan de Arteveldehogeschool, 20 tot 25 procent aan Thomas More en 60 procent aan de AP Hogeschool. Soms gaat het enkel over de studenten in de bacheloropleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs, terwijl andere hogescholen ook de verkorte opleidingen voor zij-instromers meenemen, maar de trend is overduidelijk: het aantal inschrijvingen aan de lerarenopleidingen stijgt met rasse schreden.

Eén kanttekening: de cijfers zijn nog niet definitief aangezien de start van het academiejaar pas binnen een dikke twee weken valt. Het is ook moeilijker vergelijken aangezien de inschrijvingen dit jaar volledig anders verlopen. Normaal gezien organiseren hogescholen infodagen waarna veel studenten zich inschrijven. Nu verlopen de inschrijvingen hoofdzakelijk digitaal. “Maar de trend wordt dag na dag bevestigd”, zegt Imran Uddin van Arteveldehogeschool.

Positief in de kijker

De hogescholen zien drie belangrijke verklaringen. Ten eerste: de werkzekerheid van het beroep. “Wanneer het slecht gaat in de economie – wat voorspeld wordt door de coronacrisis – kiest men voor zekerheid”, zegt Isabelle Claeys van de Hogeschool Gent. Daarnaast stond de job van leerkracht de laatste maanden positief in de kijker. “Mensen hebben gezien dat leerkrachten wel degelijk het verschil maken”, zegt Claeys. Ook de campagne van de Vlaamse overheid om leraren aan te trekken en van lokale spelers heeft mogelijk een effect gehad.