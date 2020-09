Met dank aan corona: Grootste bordeel van Europa is failliet

De coronapandemie heeft een nieuw slachtoffer geëist. Het grootste bordeel van Europa, de Pascha in de Duitse stad Keulen, heeft het faillissement aangevraagd. Vanwege corona is er in Duitsland nog altijd een prostitutieverbod, en de financiële reserves van het megabordeel zijn nu opgebruikt. De lopende kosten zijn te hoog, aldus directeur Armin Lobscheid tegenover de krant Express.

De Pascha is ondergebracht in een tien verdiepingen tellend flatgebouw. Er werken zo’n 60 mensen, onder wie masseurs, koks en klusjesmannen. Normaal werken er ook ongeveer 120 prostituees, weliswaar op zelfstandige basis.

Volgens Lobscheid wordt de branche van de seksclubs in de steek gelaten door de politiek. De overheid had de bordeeluitbaters enig perspectief moeten bieden, luidt het. “Zo kunnen we niet plannen. We hadden het faillissement met behulp van de banken misschien kunnen afwenden, als ons was beloofd dat we begin volgend jaar opnieuw de deuren konden openen.”

Lobscheid vreest dat de prostitutie nu opnieuw in de anonimiteit zal verdwijnen en in de illegaliteit zal verzeild geraken.