Indonesiërs mogen in grafkist gaan liggen om coronaboete te ontlopen

Mensen die in de Indonesische hoofdstad Jakarta worden betrapt zonder mondkapje, kunnen als straf ongeveer een minuut in een doodskist gaan liggen. De autoriteiten in Oost-Jakarta bedachten de ongebruikelijke maatregel omdat ze mensen willen dwingen goed na te denken over de gevolgen van hun daden.

“Dit is wat er gaat gebeuren als je besmet raakt met Covid-19”, kreeg een overtreder te horen terwijl hij plaatsnam in de open kist. Beelden van dat voorval gingen viraal op internet. Overtreders zijn niet verplicht om in de kist te gaan liggen, maar ze kunnen er wel een boete of taakstraf mee ontlopen.

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Jakarta doodskisten gebruiken om mensen aan te sporen zich aan de coronaregels te houden. Ze plaatsten eerder ook al kisten in de stad die waren voorzien van een bordje met de laatste coronacijfers. In het land zijn ruim 180.000 besmettingen en 7.600 sterfgevallen vastgesteld.