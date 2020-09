Familiedrama in Duitsland: moeder doodt vijf kinderen in flat, oma waarschuwt politie

In een flatgebouw in Solingen, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn de levenloze lichamen van vijf kinderen aangetroffen. Het jongste kind was amper een jaar oud, het oudste acht. Volgens Duitse media zou de 27-jarige moeder de dader zijn. De vrouw sprong nadien voor een trein, maar overleefde haar poging om uit het leven te stappen.

De Duitse politie is karig met informatie. Over de doodsoorzaak van de kinderen is nog niets bekend. Wel wijst alles in de richting van een gezinsdrama: de moeder zou haar vijf kinderen vermoord hebben. Het is de grootmoeder van de kinderen die de politie verwittigde. Die kwam massaal ter plaatse aan het appartementsgebouw in Solingen, maar kon in de flat enkel nog de levenloze lichamen van vijf kinderen aantreffen. Ze waren een, twee, drie, zes en acht jaar oud. Het oudste kind, een jongen van elf, verbleef op het moment van de feiten bij de oma en is dus ongedeerd.

Wat het motief is van de moeder, is niet duidelijk. Volgens Duitse media zou ze kort na het drama voor een trein gesprongen zijn in het station van Düsseldorf. Die poging om uit het leven te stappen mislukte, de vrouw werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.