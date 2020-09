‘Up’ in het echt: man vliegt 7.500 meter hoog over de woestijn aan kleurrijke ballonnen

Door de lucht klieven als een vogel: het is iets waar iedereen van droomt. De beroemde illusionist en waaghals David Blaine (47) deed het boven een woestijn in Arizona, met... ballonnen. In tegenstelling tot Carl Fredricksen in de animatiefilm ‘Up’, veranderde hij niet zijn huis, maar zichzelf in een luchtschip. “Het lijkt wel magie. Het is alsof ik op de lucht zweef.”