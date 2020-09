Opnieuw schokkende beelden opgedoken van politiegeweld in VS: geboeide, naakte man verstikt door zak over zijn hoofd

Er zijn opnieuw beelden opgedoken van politiegeweld in de VS. Op beelden is te zien hoe de politie in de staat New York een naakte man met psychische problemen arresteert. De man was geboeid en kreeg een zak over zijn hoofd. Volgens de politie gaat het om een ‘spuugkap’. Daarna duwden de agenten de man op de grond waarop de man een zuurstoftekort kreeg. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed een week later in het ziekenhuis.

LET OP. Dit artikel bevat beelden en beschrijvingen die als schokkend ervaren kunnen worden.

De feiten dateren van 23 maart, maar de beelden werden nu pas verspreid door de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer. Het was de broer van de 41-jarige Daniel Prude, het slachtoffer, die de politie van Rochester, een stadje in de staat New York, belde. Hij vermoedde dat zijn broer een psychose doormaakte en hulp nodig had. Toen de agenten toekwamen was het lichtjes aan het sneeuwen en liep Prude naakt over straat. Toen ze hem interpelleerden, werkte hij mee en liet hij zich boeien.

Niet veel later raakte de man geagiteerd en begon hij te schelden. Ook zou hij volgens de BBC gezegd hebben dat hij besmet was met het coronavirus. Niet veel later krijg hij een spuugzak over het hoofd. Zo’n zak wordt in de VS door politie vaker gebruikt om te vermijden dat een arrestant zou spuwen of bijten. Vervolgens is op de bodycambeelden te zien hoe een agent met beide handen het hoofd van Prude tegen de grond duwt en hem beveelt om te stoppen met spuwen.

Foto: AP

“Are you ok?”

Twee minuten later merken de agenten op dat Prude niet meer beweegt of praat. Een agent merkt op dat hij ‘nogal koud aanvoelt’. Ook vraagt de agent aan Prude of hij oké is.

Het slachtoffer antwoordt niet en dan merkt de agent dat Prude overgegeven heeft. Enkele minuten later reanimeren ambulanciers Prude en voeren ze hem naar het ziekenhuis. Zeven dagen later, op 30 maart, wordt Prude van de beademingsmachine gehaald. Twee maanden voor George Floyd stierf door een politieoptreden in Minneapolis.

“Complicaties als gevolg van verstikking”

Volgens de betrokken wetsdokter is Prude overleden aan “complicaties ten gevolge van verstikking door fysieke dwang”. Nog volgens hem moet het overlijden gekwalificeerd worden als moord of doodslag, aldus The New York Times. De wetsdokter spreekt ook van Excited Delirium Syndrome (EDS), en daarnaast werden ook werden sporen van PCP – een psychedelische drug – aangetroffen in het lichaam van Prude.

“Ik heb de politie gebeld omdat mijn broer hulp nodig had, niet opdat hij gelyncht zou worden”, zei Joe Prude tijdens een persconferentie. Ook hij en zijn familie stellen dat de betrokken agenten terecht moeten staan voor “koelbloedige moord”. De politiechef van Rochester verklaarde dat van een doofpotoperatie geen sprake kan zijn. Het onderzoek was gestart voor de video naar buiten kwam.