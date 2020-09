Nieuw bondsgebouw voor Belgische voetbalbond volgend jaar al klaar, kostprijs: 17 miljoen euro

De voetbalbond heeft zijn plannen voor het 125-jarige bestaan voorgesteld. Hoogtepunt moet de bouw van een nieuw bondsgebouw worden. Kostprijs: 17 miljoen euro. Voor 15 miljoen euro gefinancierd met de verkoop van het huidige gebouw.

De voetbalbond werd op 1 september 1895 opgericht en dat wordt het komende jaar gevierd. Dat gebeurt met de uitgave van een boek, een film van 90 minuten met de hoogtepunten, een theaterstuk en de oprichting van de ‘legends’, Rode Duivels die door de jaren heen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Pronkstuk wordt evenwel de constructie van een nieuw bondsgebouw. Na 31 jaar verlaat de KBVB het gebouw aan de Houba de Strooperlaan - de verkoop aan de stad Brussel is zo goed als rond - en trekt naar het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. Daar wordt een nieuw bondsgebouw opgetrokken. De ganse administratie verhuist naar Tubeke. In het gebouw worden ook nieuwe kleedkamers en gymzaal voor de Rode Duivels en een gecentraliseerde VAR-studio ondergebracht. De busjes worden dus vanaf juli 2021 afgeschaft en iedereen zal in Tubeke zitten.

“Dit is een weloverwogen keuze”, aldus Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. “We willen een sportfederatie zijn en geen ministerie van Sport. Daarvoor moeten we het gras ruiken.”

In mei 2021 moet de sportieve infrastructuur af zijn, de VAR-studio in juli 2021 en vanaf september 2021 verhuist ook de hele administratie. “Een mooi project naar de toekomst op een moment dat onze prof- en amateurclubs het moeilijk hebben door de coronacrisis”, aldus bondsvoorzitter Mehdi Bayat.

Zit daar niet de angel? Op een moment dat de meeste amateurclubs het geld broodnodig hebben, wordt er een nieuw bondsgebouw opgetrokken.

“Dit kan niet anders want het gebouw in Brussel is al verkocht”, aldus Mehdi Bayat.

“Het proces is al anderhalf jaar geleden op gang getrokken, de budgetten waren vastgelegd”, aldus Peter Bossaert. “Het wordt ook bijna volledig gefinancierd door de verkoop aan de Houba de Strooperlaan. Dit is nodig en zal ons op termijn geld opleveren omdat de kosten in dit nieuwe gebouw veel lager zullen liggen. Zo’n 300.000 euro per jaar. Je kan uitrekenen hoeveel ons dit zal opleveren.

Foto: BELGA

Foto: BELGA