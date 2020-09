Vader van Lionel Messi sluit langer verblijf van zijn zoon in Barcelona niet uit

Het is toch niet geheel uitgesloten dat Lionel Messi nog een jaar bij FC Barcelona blijft. Op de vraag of dit tot de mogelijkheden behoort, antwoordde zijn vader Jorge Messi donderdag volgens Spaanse media met ja. Het is de eerste keer dat deze optie aan de orde komt sinds de Argentijn liet weten bij de club te willen vertrekken.

Jorge Messi arriveerde deze week vanuit Argentinië in Spanje, om te proberen een oplossing te vinden in de impasse tussen zijn zoon en Barcelona. Zij het zonder succes. “Mijn zoon blijft niet”, zei Jorge Messi zelfs na afloop. Maar volgens het Argentijnse TyC Sports is het nu “90 procent zeker” dat Lionel Messi zijn contract bij Barça uitdoet om daarna als vrije speler andere oorden op te zoeken.

Messi was de voorbije dagen afwezig bij Barcelona voor de medische testen en de eerste trainingen van het seizoen. De Argentijn speelt al sinds z’n dertiende voor de Catalanen, maar wil na een desastreus verlopen seizoen en 2-8 uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München absoluut vertrekken.

Zijn contract loopt nog tot juni volgend jaar. Messi hoopte Barcelona gratis te kunnen verlaten, maar de clausule in zijn contract die dat voorzag, verliep op 10 juni. De afkoopsom in zijn contract bedraagt liefst 700 miljoen euro.