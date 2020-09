Facebook past advertentiebeleid aan in aanloop naar Amerikaanse verkiezingen

Facebook zal een week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen geen nieuwe politieke advertenties meer plaatsen. In de laatste dagen voor de verkiezingen zal er niet voldoende tijd zijn valse beweringen te ontkrachten, verklaart topman Mark Zuckerberg donderdag in een mededeling. De presidentsverkiezingen vinden op 3 november plaats.

Eerder gepubliceerde advertenties voor politieke en verkiezingscampagnes zullen wel nog te zien zijn. De advertenties op Facebook komen terecht in de nieuwsfeeds van de gebruikers en kunnen op specifieke doelgroepen worden gericht.

Verder zullen volgens Zuckerberg ook berichten verwijderd worden waarin wordt beweerd dat mensen besmet zullen geraken met Covid-19 als ze gaan stemmen. Ook wordt het aantal berichten dat via Messenger kan worden gedeeld beperkt zodat er geen “fake news” viraal gaat.

Voorts bereid Facebook zich voor op turbulente dagen na de verkiezingen. “Als een kandidaat of zijn campagneteam zichzelf tot winnaar probeert uit te roepen voordat de resultaten worden vrijgegeven, zullen we aan deze berichten een opmerking toevoegen dat de officiële resultaten nog niet beschikbaar zijn en mensen naar de officiële resultaten doorsturen”, aldus Zuckerberg. Ook berichten die legitimiteit van de uitslag in vraag stellen, krijgen een waarschuwing mee.

“Deze verkiezingen zullen geen gewone verkiezingen zijn. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze democratie te beschermen”, stelt de Facebook-topman nog.