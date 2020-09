Premier Wilmès ziet positieve signalen voor federale formatie

Premier Sophie Wilmès bekijkt de evolutie in de federale regeringsvorming positief, nu CD&V bereid is rond de tafel te gaan zitten met de liberalen, socialisten en groenen. Dat heeft ze donderdag verklaard in de marge van de eerste spadesteek van het nieuwe bondsgebouw van de KBVB in Tubeke.

De eerste minister herinnerde eraan dat ze nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat ze een regering van start wil zien gaan met volheid van bevoegdheden en met een meerderheid. Het vertrouwen in haar minderheidsregering loopt af op 17 september, dus het is kort dag om tegen dan een coalitie te smeden. “Je mag nooit te vroeg oordelen over wat er zal gebeuren. Twee weken is kort, maar kan een eeuwigheid zijn in de politiek”, aldus premier Wilmès.