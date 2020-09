Club Brugge verslaat Feyenoord in oefenduel achter gesloten deuren, Ruud Vormer scoort tegen ex-ploeg

Brugge - Club Brugge speelde donderdag in het grootste geheim een oefenmatch tegen Feyenoord. Een experimenteel Club won met 2-1, ex-Rotterdammer Vormer en Kossounou scoorden.

Club Brugge laste de oefengalop in om enkele jongens die minder aan bod kwamen wat minuten te geven. De aftrap in het Basecamp werd om 15.00 uur gegeven, al hield Club pottenkijkers en pers dus angstvallig buiten. Clement speelde met een experimenteel elftal en won ook van Feyenoord, dat nog volop in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen zit. Het begint pas op 12 september aan de Eredivisie.

Kossounou bracht Club op voorsprong, maar de Rotterdammers konden langszij komen via Diemers. Het was uitgerekend Vormer die kort daarna de 2-1 liet optekenen tegen zijn ex-ploeg. De Nederlander maakte zes jaar geleden de overstap van Feyenoord naar Brugge.

Feyenoord speelde met een mix van vaste waarden en jong talent. Bij Club Brugge ontbraken Vanaken, Mignolet, Mechele, Krmencik, Sobol, De Ketelaere, Van den Keybus en Shinton allemaal door interlandverplichtingen.