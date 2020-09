Mama die drie maanden te vroeg beviel om aan kankerbehandeling te kunnen beginnen, is overleden

Een mama van wie het kind drie maanden te vroeg geboren werd omdat ze een uiterst agressieve vorm van kanker had, is overleden. Gemma Collins, een Britse 37-jarige vrouw, had IVF ondergaan om zwanger te worden, maar nu zal haar dochtertje zonder haar moeten opgroeien.

De vrouw kreeg de diagnose tijdens haar zwangerschap. Afgelopen februari kreeg ze te horen dat de artsen een kwaadaardige tumor ontdekt hadden. Omdat die snel evolueerde, werd besloten om het kindje drie maanden te vroeg op aarde te laten komen, opdat Collins in behandeling zou kunnen gaan. Aanvankelijk was de behandeling een succes en was Collins goed op weg naar herstel. Ook het dochtertje van Collins, Phoebe, stelde het ondanks haar premature geboorte goed.

In mei kreeg het gezin echter een mokerslag: artsen hadden bij Collins nieuwe tumoren ontdekt. Ze had meerdere kwaadaardige massa’s aan de achterkant van haar hoofd. Aanvankelijk wilden de artsen nog opereren, maar de tumoren bleken te groot. “Ze hebben haar drie keer chemo gegeven”, zegt de moeder van de vrouw aan The Daily Mail. “Vorige week is ze nog binnengegaan voor een scan.” Maar niet veel later ging haar toestand razendsnel achteruit. “Het is allemaal zo snel gegaan”, zegt de moeder nog. “Gemma was moegestreden. Ze raakte alsmaar meer uitgeput. Ook raakte ze alsmaar vaker verward.” Toen ze op de spoed toekwam, had ze al multipel orgaanfalen. Afgelopen vrijdag is ze overleden.