Hoge Raad voor Justitie opent onderzoek naar hoe zaak-Chovanec is aangepakt

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), dat de werking van justitie controleert, opent een bijzonder onderzoek naar het verloop van de gerechtelijke procedure in de zaak-Chovanec. Dat bevestigt de HRJ donderdag.

De Slowaakse man stierf in februari 2018 na zijn arrestatie op de luchthaven van Charleroi. Hij werd gearresteerd voor aanvang van zijn vlucht naar Bratislava, maar in de politiecel liep het mis. Chovanec overleed na een gespierd politieoptreden ’s nachts in de kleine cel. De beelden van die bewuste interventie, die twee weken geleden in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging. Maar de voorbije dagen werden ook steeds meer vragen gesteld bij het optreden van het gerecht in Charleroi. Zo vreest de familie van het slachtoffer voor een doofpot. Ook uitte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de kritiek dat het parket, dat de beelden al begin 2018 in handen kreeg, niets heeft gemeld aan de bevoegde tuchtoverheid.

LEES OOK. Advocate van weduwe Chovanec reageert verbolgen, wil onderzoek laten weghalen uit Charleroi na “hallucinant en wereldvreemd” persbericht

De verenigde advies- en onderzoekscommissie van de HRJ besliste daarom om een bijzonder onderzoek te voeren naar het verloop van de gerechtelijke procedure in de zaak. Doel van zo’n bijzonder onderzoek is om eventuele disfuncties na te gaan, al dan niet structurele, niet om individuele verantwoordelijkheden te bepalen. Een onderzoeksteam onder leiding van een lid-magistraat zal zo onderzoeken hoe het onderzoek werd opgestart, hoe het verlopen is, in welke mate controlemechanismen toegepast zijn en hoe de communicatie gebeurde tussen de gerechtelijke autoriteiten en de politie. Na afloop wordt een verslag overgemaakt aan onder meer de minister van Justitie en de Kamer.

De HRJ wijst erop dat het voor het eerst is dat een bijzonder onderzoek wordt opgestart in een zaak niet nog niet afgesloten is. “Over de gebeurtenissen zelf buigt de Hoge Raad zich dus uiteraard niet. De Hoge Raad doet ook nooit uitspraken over de inhoud van rechterlijke beslissingen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat”, klinkt het in het persbericht.