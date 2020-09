Trump: “Ga twee keer stemmen”

Huidig president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft opgeroepen om twee keer te gaan stemmen, wat illegaal is. Met zijn oproep wil hij het systeem van stemmen per brief testen, maar daarmee werkt hij de fraude waar hij en zijn partij bang voor zijn net in de hand.

Het opmerkelijke voorstel kwam er tijdens een persbriefing in North Carolina. “Laat ze stemmen per brief en dan in het echt. Als het systeem zo goed is als ze beweren, zullen ze niet kunnen stemmen”, zei Trump.

“Twee keer stemmen is illegaal. Luister niet naar de president”, reageerde burgerrechtenorganisatie ACLU op Twitter. De stemming per post is extra belangrijk geworden door de coronacrisis, die het voor veel Amerikanen onveilig of onmogelijk maakt om buiten te komen.

“Opzettelijk dubbel stemmen is een misdrijf”, verduidelijkt ook Patrick Gannon, woordvoerder van de North Carolina kiescommissie. Amerikanen die willen checken of hun stem per post is toegekomen, kunnen dat doen via de website van de kiescommissie, meldde hij ook.

De Republikein Kim Wyman zei vorig jaar nog in een interview dat ze kunnen nagaan wie dubbel gestemd heeft. Dat is gebruikelijk in haar staat Washington, waar stemmen per post al jaren gebeurt. “Van de 3,5 miljoen mensen die stemden, waren er zo’n honderd die dubbel hadden gestemd. Is het perfect? Nee. Is er fraude? Nee. Maken mensen soms een fout? Ja.”