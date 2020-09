Canadese hoofd Agentschap voor Gezondheid: “Draag een mondmasker tijdens de seks”

Sla het zoenen over en draag een mondmasker tijdens seksueel contact. Dat heeft de Canadese viroloog Theresa Tam gezegd, hoofd van het Agentschap voor Gezondheid in het land. Het zijn aanbevelingen voor wie “een seksuele ontmoeting aangaat buiten de eigen sociale bubbel”, klinkt het.

De lockdown en kleine sociale bubbels maakten het voor veel singles lastig om genegenheid te vinden: met een wildvreemde daten, zoenen of het bed in duiken was zo goed als onmogelijk. Dokter Theresa Tam, zowat de Canadese Steven Van Gucht, maakt het er niet makkelijker op. Tijdens een persconferentie zei ze dat het beter is om het kussen over te slaan om het risico op verspreiding van Covid-19 te verminderen. Ook zei Tam dat seks beter mét mondmasker gebeurde.

“De seksuele activiteit met het laagste risico tijdens Covid-19 is met jezelf”, zei Tam woensdag. Maar voor Canadezen die ervoor kiezen om “een persoonlijke seksuele ontmoeting aan te gaan buiten hun bubbel”, had ze dus enkele aanbevelingen om het risico te verminderen. Een mondmasker dragen en vermijden om elkaar te kussen. “Huidige studies geven aan dat de kans zeer klein is dat u het coronavirus oploopt via sperma of vaginaal vocht. Maar zelfs als de betrokken personen geen symptomen hebben, verhoogt seksuele activiteit met nieuwe partners uw risico om Covid-19 te krijgen of door te geven door het kussen met elkaar. Seks met mondmasker kan dat risico verminderen.”

Volgens de Public Health Agency of Canada zijn er ondertussen meer dan 129.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.