Jarige Bolat debuteert bij AA Gent met gelijkspel: Buffalo’s en AZ houden elkaar in evenwicht

AA Gent, zonder haar Georgische en Oekraïense internationals, waaronder belhamel Yaremchuk -leek lange tijd op weg naar een oefenzege op bezoek bij AZ Alkmaar. Ngadeu had de Buffalo’s kort na rust op voorsprong gebracht maar echt imponeren kon het team van coach Bölöni zeker niet. Daarvoor liep het bij Gent te vaak mis in de passing en hanteerde het te snel de lange bal. In het slotkwartier kon een matig voetballend AZ toch eens dreigen en Sugawara maakte er 1-1 van.

In een zoutloze eerste helft kon AA Gent lange tijd dan wel het balbezit claimen maar echt doelgevaar creëerde het team van Laszlo Bölöni niet. Vooral Botaka bleek niet in zijn dagje want de ex-kapitein van STVV strooide met foute passes en verzuimde zo om zijn ploegmakkers in een kansrijke positie te brengen.

AZ dat ook tal van internationals miste, bracht een veredeld B-elftal aan de aftrap en kon pas in de slotfase van de eerste helft dreigen: de thuisploeg versierde in een handvol minuten zowaar nog drie puike mogelijkheden. Eerst profiteerde Boukhlal van zeldzaam balverlies bij Castro-Montes maar zijn poging werd door de Gentse defensie nog in hoekschop verwerkt.

Even later glipte diezelfde Bouhklal door de Gentse buitenspelval maar Bolat stond pal en een minuut later zag de jarige doelman van de Buffalo’s ook nog eens Oosting op zich afstomen maar de AZ-middenvelder liet de wenkende kans onbenut.

0-0 (43’) | Bolat zit goed bij een gevaarlijke Alkmaarse uitbraak na balverlies op het Gentse middenveld. #azgnt #friendly pic.twitter.com/DtdIZOYV5P — KAA Gent (@KAAGent) September 3, 2020

Na de pauze kwam Niangbo in het veld bij de Buffalo’s en die bracht al snel Kleindienst in stelling maar de Duitser trapte vanop 25 meter hoog over het AZ-doel. Ondertussen bleef het onverminderd regenen in het desolaat ogende AFAS-stadion dat nog steeds wacht op een definitieve herstelling nadat een deel van de dakconstructie in de zomer van 2019 instortte.

En dan demonstreerde AA Gent nog eens hun specialiteit. Ngadeu stak zijn neus aan het venster bij een hoekschop van Kums en dan weet je hoe laat het is: 0-1 en dus opnieuw een Gentse treffer op een stilstaande fase.

Voorts voetbalde Gent ook na rust niet bepaald hartverwarmend. Kleindienst etaleerde in één fase wel dat hij perfect tweevoetig is maar AZ-doelman Verhulst ging tot tweemaal toe goed plat.

“Afscheid” van Dejaegere

Op het uur gooide Bölöni vier nieuwe spelers de strijd in, waaronder Dejaegere die vanaf volgende week dinsdag bij de Gentse B-kern wordt verwacht. Qua locatie en setting had deze Gentse ‘kampioen’ een mooier afscheid verdiend na zeven jaar Gentse loondienst. Voor hem lonkt nu meer dan ooit een transfer. Bij AZ viel ondertussen ook Maxim ‘zoon van Ruud’ Gullit in. Maar de 19-jarige verdediger kon niet meteen flitsen van het ‘Gullit-DNA’ showen.

Geen zege

De partij sleepte zich verder naar het slot en doelgevaar bleef een schaars goed in Alkmaar. Owusu pakte wel nog eens uit met een fraaie plaatsbal maar verontruste daarmee de attent keepende Verhulst allerminst. Aan de overkant was het echter wel raak toen Sugawara plots voor Bolat opdook en de Gentse goalie kansloos liet (1-1). Beide teams gingen nog op zoek naar een tweede treffer maar echt doelgevaar leverde dat niet meer op. Ondanks een voetballend iets betere tweede helft konden de Buffalo’s hun trip naar Noord-Holland dus niet met een zege afsluiten.

0-1 (70’) | Aanval over links via Niangbo leidt tot een schot van Owusu. Keeper duwt in corner. #azgnt #friendly pic.twitter.com/s5CfdOyHxq — KAA Gent (@KAAGent) September 3, 2020

Binnen drie weken kunnen beide teams elkaar opnieuw treffen. Als AA Gent zich plaatst voor de Play-Offs van de Champions League ten koste van Rapid Wenen, wacht er mogelijks een dubbel duel met AZ dat op hun beurt een ferme kluif zal hebben op bezoek bij Dynamo Kiev.

AA Gent: Bolat, Castro-Montes (46’ Niangbo), Arslanagic, Ngadeu (62’ Godeau), Nurio (62’ Mohammadi), Owusu (77’ Van Daele), Kums (62’ Dejaegere), Dorsch (84’ Parmentier), Botaka, Kleindienst (76’ De Schepper) en Mbayo (62’ Samoise)

Doelpunten: 51’ Ngadeu 0-1, 76’ Sugawara 1-1