E-commerce-gigant eBay mag 25 kaarsjes uitblazen. Wat een kwarteeuw geleden begon met de verkoop van een kapotte laserpen, leidde tot een wereldwijd succesverhaal. Vandaag telt eBay zo’n 13.000 werknemers en is het ruim 30 miljard waard.

Stel je voor: een heel weekend lang probeer je een computerprogramma uit de grond te stampen, en een paar jaar later ben je miljardair. Dat is wat Pierre Morad Omidyar, geboren in Parijs en van Iraanse ...