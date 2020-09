Federale formatie: ook cdH schuift mee aan tafel bij Lachaert en Vivaldi-partijen

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) zette donderdag opnieuw de gesprekken verder met de Vivaldi-partijen in de hoop een federale formatie vorm te geven. Opvallend daarbij is dat ook cdH aan tafel mocht schuiven.

Ten laatste vrijdag moet Lachaert verslag uitbrengen aan de koning op het Paleis. Het stond dus in de sterren geschreven dat de protagonisten van de zogenaamde Vivaldi-coalitie (liberalen, socialisten en groenen) elkaar nog zouden ontmoeten vandaag. Ook Joachim Coens, partijvoorzitter van de christendemocraten, was van de partij nadat hij woensdagavond liet verstaan dat hij openstaat voor nieuwe gesprekken.

Blijft nog de vraag of de “Vivaldi” - of “Avanti”, zoals CD&V-voorzitter Joachim Coens het omschreef - een coalitie met zeven of acht partijen zal zijn. CD&V vindt het verkiesbaar dat elke familie door haar Nederlandstalige én Franstalige partij zou worden vertegenwoordigd, dus ook door het cdH. Niet elke partij rond de tafel deelt die mening. De MR ziet bijvoorbeeld niet in waarom het cdH moet worden uitgenodigd, vermits de Franstalige humanisten numeriek niet nodig zijn voor een meerderheid. Toch lijkt Coens nu aan het langste eind te trekken: de aanwezigheid van Maxime Prévot, voorzitter van de franstalige zusterpartij, kan erop wijzen dat cdH wel degelijk betrokken wordt.

Geen akkoord

De voorzitters zijn er vandaag echter niet in geslaagd om een akkoord te bereiken dat Lachaert in staat stelt morgen met goed nieuws naar de koning te trekken. Rond de ethische abortuskwestie zouden de partijen dicht bij een akkoord staan, maar rond de sluiting van de kerncentrales helemaal niet. Ecolo wil dat de wet op de kernuitstap onverkort wordt uitgevoerd, iets wat vooral bij de Vlaamse liberalen, die aansturen op het openhouden van twee centrales, slecht wordt onthaald.