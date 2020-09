Waarom paars-groen bij CD&V zelfs 20 jaar later nog voor nachtmerries zorgt

Avanti of een klassieke tripartite met de groenen erbij. Zelfs nog voor de onderhandelingen begonnen zijn, pijnigt CD&V-voorzitter Joachim Coens al zijn hersenen over hoe hij Vivaldi bij het grote publiek kan verkopen. Nu hij samen met Open VLD, SP.A en Groen in een regering wil stappen, moet elke verwijzing naar paars-groen uit de wereld worden geholpen. Omdat paars-groen en de regeringen van Guy Verhofstadt ook 20 jaar later nog altijd een onverwerkt trauma zijn.