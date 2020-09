Ook Anderlecht mag opnieuw fans toelaten voor thuiswedstrijden: “We rekenen erop dat iedereen zich aan de regels houdt”

RSC Anderlecht mag in de drie komende thuiswedstrijden, tegen Cercle Brugge (13/09), Eupen (27/09) en OH Leuven (18/10), opnieuw fans toelaten in het Lotto Park. Dat is overeengekomen met de burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en de veiligheidsdiensten, zo heeft paars-wit donderdag bekendgemaakt. Volgens Cumps zullen iets meer dan 6.000 supporters de wedstrijden mogen bijwonen.

Ten gevolge van de de coronamaatregelen is er sinds 7 maart 2020 in België geen competitiewedstrijd meer gespeeld met publiek. Sinds september mag het opnieuw, in overleg met de burgemeester en veiligheidsdiensten.

De RSCA-abonnees zullen minstens één van de drie komende thuiswedstrijden van Anderlecht kunnen bijwonen, op een veilige afstand van elkaar en met mondmasker aan.

“We danken de burgemeester en ordediensten voor de zeer constructieve manier van samenwerken. De hele club is blij dat we onze trouwste supporters op een veilige manier mogen ontvangen in het Lotto Park”, stelt Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. “We rekenen erop dat al onze supporters zich aan de regels houden. We willen net als zij meer supporters kunnen toelaten, maar dan moet bij deze wedstrijden alles volgens de regels verlopen, anders zal een uitbreiding niet mogelijk zijn. Beste supporters, maak er samen met onze collega’s, die hard werken voor jullie, een mooi voetbalfeest van.”

Foto: BELGA

Zuurstof

“We zijn bijzonder tevreden dat we op deze manier kunnen samenwerken met RSCA en zo’n goed akkoord kunnen sluiten”, aldus burgemeester Fabrice Cumps. “Ik ben ook blij dat supporters opnieuw hun lievelingsspelers kunnen terugzien, mét respect voor alle huidige gezondheidsmaatregelen. Het stadion en de horeca errond opnieuw openen geeft broodnodige zuurstof aan iedereen tijdens deze lange maanden van gezondheidscrisis. Ik hoop dat iedereen goed begrijpt hoe belangrijk het zal zijn om zich aan alle regels te houden bij deze eerste wedstrijden, om op termijn meer supporters te kunnen toelaten.”

“Wie geen ticket heeft, mag niet naar het stadion komen”, zo klinkt het verder nog. “Supporters met een ticket worden aangemoedigd om op tijd naar het stadion af te zakken, om veilig en gespreid binnen te komen. Voor de eerste wedstrijd tegen Cercle Brugge (zondag 13/9, 13u30) openen de deuren om 12 uur en sluiten ze om 13u15, een kwartier voor de aftrap. Om overal minstens de verplichte één meter afstand te kunnen houden, zal er in de tribunes telkens één rij en één stoel tussen gelaten worden. De VIP-seats worden zo georganiseerd dat er nooit iemand net naast, voor of achter iemand anders zit. Het stadion verlaten is niet toegelaten tijdens de wedstrijd. Na affluiten zullen supporters vak per vak de tribune verlaten op aansturen van stewards, om drukte te vermijden. Ook in de omgeving van het stadion gelden de mondmaskerplicht en het afstand houden. Iets drinken of eten in één van de cafés of restaurants in of rond het stadion kan enkel wanneer je zit en volgens de huidige horecamaatregelen. Het wedstrijdprotocol is zoals de richtlijnen het voorschrijven goedgekeurd door een viroloog en wacht nu op de goedkeuring van de bevoegde ministers.”

Abonnees kunnen vanaf maandag 7 september om 12 uur tickets reserveren voor de eerste wedstrijd tegen Cercle Brugge via rsca.be/tickets.