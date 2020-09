Nu ook officieel: Rode Duivel Timothy Castagne ruilt Atalanta voor Leicester City

Timothy Castagne (24) verlaat Atalanta voor Leicester City. De rechtsachter zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij ‘The Foxes’. Met Youri Tielemans en Dennis Praet treft Castagne twee collega-Rode Duivels bij Leicester.

De aankondiging van de man die 24 miljoen euro zal kosten:

Borussia Dortmund was tot nu toe de buitenlandse ploeg met het meeste Belgische talent: Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier. Leicester City steekt de Duitsers echter naar de kroon. De Engelse nummer vijf hield Castagne al meer dan een jaar in de gaten bij het Italiaanse Atalanta. Vorige zomer klopten ze al bij hem aan in Bergamo, maar toen was de concurrentie met flankspelers Ben Chilwell (links) en Ricardo Perreira (rechts) nog te groot. Bovendien had Castagne een voorkeur om op rechts te spelen en zag Leicester in hem vooral een versterking voor de linkerflank.

Nu lagen de kaarten anders. Perreira heeft zijn kruisbanden gescheurd, terwijl Chilwell vorige week voor 50 miljoen naar Chelsea trok. Op beide vleugels is nu meer ruimte voor de polyvalente Castagne. Zeker omdat concurrent Christian Fuchs al 34 is en James Justin de verwachtingen niet inlost. Met het oog op het EK en WK de volgende jaren heeft de Belg dus uitzicht op veel speelminuten. Daarom knoopte Leicester nieuwe gesprekken aan met Atalanta.

Castagne moet The Foxes iets meer ervaring bijbrengen. Hij ruilde in 2017 Genk voor Atalanta voor 6,5 miljoen euro en maakte in Italië heel wat progressie. Zo was hij vorig seizoen ook actief in de Champions League en speelde hij in totaal 33 matchen (twee goals en drie assists). In Engeland moet hij nu nog meer ontbolsteren. Tielemans en Praet kunnen hem alvast wegwijs maken.

Foto: AFP

Geen PSG of Tottenham

Het contract van de flankspeler in Italië liep trouwens in 2021 af. Er waren wel wat geruchten over een verlenging, maar Castagne proeft liever van een andere competitie. PSG meldde zich om er de vervanger van Meunier te worden, maar de Franse competitie oogde minder sexy dan de Engelse. Tottenham polste ook, maar daar moest Serge Aurier eerst vertrekken. Dat is nog niet gebeurd en ondertussen tekende ook rechterflankspeler Matt Doherty van Wolverhampton bij Spurs. Leicester City had dus de mooiste adelbrieven op tafel om Castagne’s Engelse droom te realiseren.