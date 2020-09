Yannick Carrasco kampte met overgewicht en verdedigt Chinees avontuur: “Je verliest je kwaliteiten niet. Die zijn aangeboren”

Yannick Carrasco hernam afgelopen week de trainingen bij de Rode Duivels. De buitenspeler speelde op 13 augustus zijn laatste wedstrijd, voor Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League tegen RB Leipzig (2-1 nederlaag). “Ik heb even vakantie genomen en voel me uitgerust nu”, zei Carrasco op de persbabbel van donderdag.

Carrasco speelde het voorbije half jaar op huurbasis van Dalian Pro voor Atlético Madrid.

“En dat deed deugd”, verklaarde hij. “Ik kwam er toe met overgewicht omdat ik twee maanden in België individueel had getraind. Tijdens de lockdown kregen we een stevig programma van Atlético en zo was ik bij de hervatting van de competitie in topvorm. Je verliest je kwaliteiten niet. Die zijn aangeboren. Het ritme kan je wel verliezen, maar wanneer je fysiek in orde bent, kom je daar gemakkelijk weer in.”

Foto: BELGA

Carrasco’s uitleenbeurt aan Atlético Madrid liep intussen op zijn einde, maar de Brusselaar steek niet weg graag te willen terugkeren naar Madrid. “Ik voel me goed bij Atlético, ik zou daar graag ook komend seizoen willen spelen”, liet hij optekenen. “Mijn management houdt zich momenteel met de zaak bezig. We wachten op nieuws.”

Carrasco keert liever niet meer terug naar China, maar toch is zijn passage er niet voor niets geweest. “Ik ben er veel meer volwassen geworden”, erkende Carrasco. “Dat avontuur heeft me geholpen een leider te worden. Er werd van me verwacht het verschil te maken.”