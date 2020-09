Jason Denayer is in vorm en hoopt op speelkansen bij Rode Duivels: “Dit is een goed moment voor mij”

Jason Denayer stond donderdag de pers te woord in Tubeke, waar de Rode Duivels zich voorbereiden op hun aankomende wedstrijden in de Nations League. Hij is momenteel een van de Duivels met de beste vorm en hoopt op speelkansen.

Al op 31 juli opende Denayer zijn seizoen bij Lyon met de finale van de Franse Ligabeker, daarna werkte hij nog drie wedstrijden in de Champions League af en eentje in de Franse competitie. Aan wedstrijdritme geen gebrek. “Voor mij persoonlijk is dit een goed moment. Ik heb het seizoen al aangevat en dat wil zeggen dat ik in vorm ben”, klonk het donderdag.

Na het pensioen van Vincent Kompany zijn de kansen van de 25-jarige Denayer om achterin een vaste pion te worden drastisch gestegen, hij kan zich zelfs tot een van de nieuwe leiders ontpoppen. “Ik moet eens beginnen met spelen”, zei hij. “Daar moet ik mij op concentreren, en daarna eventueel op een specifiek project. Het belangrijkste zal worden om constant te zijn”, wist de verdediger. In de driemansdefensie van Roberto Martinez ziet Denayer zichzelf verschillende rollen opnemen. “Bij Lyon spelen we ook met drie achterin, en sta ik soms links en soms rechts.”

Denayer blikte ook nog even terug op zijn uitstekend seizoen in Frankrijk. “Ik heb aan ervaring gewonnen door mijn leeftijd en door wedstrijden op te stapelen”, legde hij uit. “Op die manier ben ik gegroeid als voetballer en als mens. Ik denk dat vooral mijn agressiviteit en mijn plaatsing verbeterd zijn.”