De samenzweringstheorie die de VS in de greep houdt: één groot satanistisch complot en Trump is de verlosser

Donald Trump heeft een geheime missie. Hij moet zijn land verlossen van een bende satanische machthebbers. Zij misbruiken kinderen en oogsten hun adrenaline om jong te blijven. Het scenario van een slechte sciencefictionfilm? Neen, dat is het complot waarin het groeiende leger van QAnon gelooft. De samenzweringsgekke Amerikanen winnen dag na dag aan politieke kracht in de VS, hoewel de FBI de massabeweging bestempelt als een ernstige terreurdreiging.

De geboorte van Q

28 oktober 2017. Een klein jaar na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. In de VS is het dan nog relatief rustig – zeker in vergelijking met vandaag. Maar onderhuids broedt er iets ...