Man steekt vriendin (37) in brand: slachtoffer in kunstmatige coma

Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd om een gruwelijke moordpoging te onderzoeken in Nijlen. Een vrouw werd in brand gestoken door haar vriend nadat hij haar overgoten had met een vloeistof. De 37-jarige vrouw is er erg aan toe.

Een 33-jarige man zou er zijn 37-jarige vriendin overgoten hebben met een brandbare vloeistof en zou haar daarna in brand hebben gestoken. Ze kon zichzelf nog blussen door in een zwembadje in de tuin te springen. Maar op dat moment was ze al heel ernstig gewond. Het slachtoffer heeft zeer zware brandwonden opgelopen over zo goed als haar hele lichaam. Momenteel houden artsen haar in een kunstmatige coma.

Agenten van de politiezone Berlaar-Nijlen werden naar de Looystraat in Nijlen geroepen voor de hallucinante feiten. De verdachte kon meteen gearresteerd worden. Hij heeft zichzelf verwond in het cellencomplex en hij werd in het ziekenhuis opgenomen met een hoofdwonde. Hij werd donderdag mogelijk nog verhoord en daarna voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De feiten zelf dateren van woensdagavond om 19.45 uur.