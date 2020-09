Na te hoge loodwaarden in bloed bij kinderen: Umicorefabriek wil woningen van 230 gezinnen in de buurt opkopen

Hoboken -

De Hobokense fabriek Umicore heeft bij 230 gezinnen een brief in de bus gestoken dat ze bereid zijn hun woning over te kopen. Het zijn de eerste stappen nu blijkt dat de loodwaarden in het bloed bij de kinderen in de buurt te hoog is. In juni sprak de directeur nog van onteigeningen, maar nu is al duidelijk dat het enkel zou gaan om mensen die vrijwillig willen vertrekken.