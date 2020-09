Hoe een vraag om kikkerbilletjes ons opzadelde met een reus die alles vernielt wat in zijn buurt komt

Brulboei, veelvraat, kannibaal, gevaar voor de bio­diversiteit. De Amerikaanse stierkikker heeft zijn ­reputatie niet mee. De reus onder de kikkersoorten vernielt letterlijk al wat in zijn buurt komt en staat sinds 2016 op de zwarte lijst van invasieve soorten. Of anders gezegd: het is verboden stierkikkers te houden of te kweken en hij moet verplicht worden bestreden. En zeggen dat het allemaal begon met een vraag naar kikkerbilletjes op ons bord.