Vijftien doden bij aardverschuivingen en overstromingen in Nepal

Aardverschuivingen en overstromingen door moessonregens hebben op een dag tijd aan zeker vijftien personen het leven gekost in Nepal. Tientallen anderen zijn nog vermist, melden de autoriteiten donderdag.

Het centraal gelegen dorp Dhorpatan is het zwaarst getroffen. Volgens burgemeester Karmati Pun Magar zijn daar zeker veertig personen vermist. “Dat aantal kan nog stijgen, want we zijn nog informatie aan het inwinnen bij familie en buren”, stelt hij.

Stortregens veroorzaakten modderstromen die een rivier blokkeerden, waardoor een meer ontstond. Toen dat overstroomde leidde dat tot aardverschuivingen die meer dan vijftig huizen in drie dorpen wegvaagden.

Sinds het begin van het moessonregens begin juni zijn zeker 250 personen omgekomen. Meer dan honderd anderen zijn vermist, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken.