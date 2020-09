Onbegrip bij Belgen in Spanje voor code rood: “Gevaarlijk? In mijn straat in België kom ik meer mensen tegen dan hier op een uur”

Vanaf vrijdag 16 uur is heel Spanje - Tenerife uitgezonderd - verboden terrein voor Belgen. Buitenlandse Zaken verbiedt niet-essentiële reizen naar het land, en terugkeerders moeten een coronatest ondergaan en twee weken in quarantaine. Belgen ter plaatse zeggen niets te begrijpen van die beslissing. “Het is hier veiliger dan in België.” Reisorganisaties doen intussen het nodige om de duizenden Belgische toeristen die er weg willen thuis te krijgen.