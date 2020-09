De ‘very bad trip’ van Neymar: hoe de Braziliaan PSG (nog maar eens) in de problemen brengt

Neymar Jr zorgt opnieuw voor ophef bij PSG. De Braziliaan is een van de drie positief geteste spelers een week voordat de Parijse ploeg start aan de Ligue 1. Hij brengt zo zijn ploeg nog maar eens in de problemen. Een week vakantie na de met 0-1 verloren finale van de Champions League was voldoende om de competitiestart van de landskampioen in gevaar te brengen. Tijdens de Final 8 was er geen vuiltje aan de lucht. De bubbel in Lissabon vertoonde geen gaten, niemand testte positief op Covid-19.