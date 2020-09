Niet één maar twee verdachten voor moord op gehandicapte vrouw: “Slachtoffer stond relatie in de weg”

Turnhout -

Het onderzoek naar de moord op Heidi R. (49) uit Turnhout heeft een opmerkelijke wending genomen. Naast haar zus Inge is sinds enige tijd ook de ex-partner van Inge, Daisy V.M., in verdenking gesteld. “Zij zou Inge aangezet hebben tot de moord. Het was een toxische relatie. Ze besloten dat de inwonende en licht gehandicapte Heidi hun relatie in de weg stond”, zeggen welingelichte bronnen. Beide vrouwen zijn na vele maanden in de cel onlangs vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, dat in een eindfase zit.