Geen Duitse overnemers voor Waasland-Beveren

Pas volgende dinsdag staat de volgende vergadering met alle aandeelhouders op de agenda, maar ondertussen heeft een Duitse kandidaat-overnemer voor Waasland-Beveren afgehaakt.

De Duitse piste gold als één van de twee belangrijkste potentiële nieuwe eigenaars, maar het bleef wachten op alle benodigde papieren. Omdat niemand in zee wil gaan met al te exotische investeerders, lijkt de Amerikaanse optie de enige ernstige kandidaat-overnemer. Toch heerst er nog steeds twijfel of de fusieclub tot een (volledige) verkoop wil overgaan. Gisteren zat de raad van bestuur weer samen.

De Amerikanen bieden zo’n 8,5 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen. Hun eis om deze week de nieuwe Spaanse sportief directeur Miguel Torrecilla aan te stellen – een reden dat de Duitse piste zich terugtrok – wekt evenwel argwaan. Er rijzen vragen of de plots opgedoken Spanjaard wel de juiste man is.

Om budget vrij te maken, staat Maximiliano Caufriez (23) nu al op het punt om de Freethiel te verlaten. Sint-Truiden kreeg hem aangeboden en overweegt ook om de Belgische verdediger over te nemen. Met nog één jaar contract met optie is hij niet zo goedkoop. Caufriez was de aanvoerder die vorig jaar alles speelde.

Terwijl een verdedigende middenvelder en een spits broodnodig zijn, is er echter sprake dat Torrecilla in de Spaanse tweede klasse een rechtsback en een flankspeler op het oog heeft.