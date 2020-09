Ophef over cover magazine Le Vif: “Wat als ze zwart waren?”

De meest recente editie van Le Vif/L’Express, nieuwsmagazine in franstalig België, heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Op de cover stonden enkele bekende gezichten, maar hun blanke huidskleur was veranderd naar een getinte huidskleur. “Schandalig”, klinkt het veelal op Twitter.

Onder meer Charles Michel, Kim Clijsters en Emmanuel André zagen hun blanke tint ingeruild op de cover van het magazine. “Ik weet niet of ik moet lachen om jullie domheid of dit schandalig moet vinden”, zegt een lezer op Twitter. Zijn mening wordt door vele anderen gedeeld. “Jullie beseffen toch wat jullie doen? Blackface is een racistische houding, het toont de racistische vooroordelen die worden ervaren door zwarte sociale minderheden in België en zwarte mensen over de hele wereld, als gevolg van het systematische geweld van blanke suprematie dogma’s.”

Intussen reageerde Le Vif zelf op de commentaren. “We zijn enkele weken geleden begonnen met het opbouwen van een dossier, na de dood van Georges Floyd in de Verenigde Staten. En we stelden onszelf deze vraag: het geweld van blanke politieagenten tegen mensen van kleur is natuurlijk niet vergelijkbaar in België en de Verenigde Staten, maar is België in wezen even egalitair als gezegd wordt? We hebben ons in het bijzonder gericht op posities van macht en invloed, sleutelfuncties van een samenleving.”