Demir eist duidelijkheid van VREG over nieuwe tariefstructuur

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) roept de VREG tot de orde. Demir wil bijkomende uitleg over de nieuwe tariefstructuur die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt vorige maand voorstelde. Vanaf 2022 voert die een capaciteitstarief in, waardoor de zogenaamde netkosten op de factuur niet langer forfaitair maar op basis van ons piekverbruik berekend worden. Daarnaast wordt vanaf 2022 ook het verschil tussen dag- en nachttarief afgeschaft.

“Ik vind het belangrijk dat we goed weten wat de VREG nu precies beslist en wie hier nadelen van ondervindt”, zegt Zuhal Demir. “Het kan niet de bedoeling zijn dat er enkel negatieve gevolgen zijn voor mensen in armoede of dat mensen gestraft worden omdat ze met twee werken.” Zo verwacht Demir dat de afschaffing van het nachttarief financiële gevolgen kan hebben voor 140.000 gezinnen. “De beslissing lijkt op het eerste gezicht een verhoging van hun netfactuur van 30 procent, maar kan zelfs hoger oplopen. De VREG mag hier niet te licht over gaan.”

De minister gaat daarom rond de tafel zitten met de VREG en wil dat de effecten van de nieuwe tariefbeslissing beter en volledig onderzocht worden. “We moeten overmatig negatieve gevolgen maximaal voorkomen”, zegt Demir. “Op dit moment zijn er nog te veel vragen.”

Tegelijk zal de minister ook bekijken welke maatregelen vanuit het Vlaamse energie- en woonbeleid mogelijk zijn om de gevolgen van beslissingen van de VREG voor klanten te milderen, door betere begeleiding of extra investerings- en isolatiepremies.