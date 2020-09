Hoe zou het na 32 jaar nog zijn met de meisjes uit de klas van deze nonnenschool: “Er zullen toch nog geen oma’s zijn?”

Gent -

In de jaren tachtig was een meisjesschool nog een meisjesschool. Met strikt uniform, een tuin waarin je niet op het gras mocht lopen en de jongens die op de ‘100 dagen’ over de muur probeerden te kruipen. Precies dertig jaar is het geleden dat de deur van Sint-Bavohumaniora in Gent achter ons dichtviel. Dit is de klasfoto van één jaar eerder. Wat waren we toch braaf!