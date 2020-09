Halftijds onderwijs dreigt in 26 gemeenten

Het schooljaar mag dan wel in heel Vlaanderen begonnen zijn in ‘code geel’, de kans bestaat dat volgende week al in 26 gemeenten wordt overgeschakeld naar code oranje. Dat zou betekenen dat leerlingen vanaf het derde middelbaar nog maar halftijds les krijgen. De Risk Assessment Group heeft de betrokken gemeenten gevraagd om de situatie te evalueren.

Het schooljaar is nog geen week bezig of de eerste donkere wolken pakken al samen. Er zijn in 26 gemeenten te veel besmettingen om nog veilig te zijn, vindt de Risk Assessment Group (RAG). Die is aangesteld ...