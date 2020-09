Ontsnapte gangster Oualid Sekkaki (26) opgepakt in Limburg

Turnhout - Oualid Sekakki (26), de voortvluchtige gangster die in december vorig jaar ontsnapte uit de gevangenis van Turnhout, is donderdagavond opgepakt door de Wegpolitie. Sekkaki zat niet in Thailand, zoals hij het gerecht met een postkaartje probeerde wijs te maken. Hij is na een intensief onderzoek van het Antwerpse parket onderschept in Limburg.

Het Antwerpse parket en het FAST-team van de federale politie waren Sekkaki al enkele dagen op het spoor. Op donderdagavond om 19 uur klapte de val dicht, en werd Sekkaki door de Wegpolitie van Lummen onderschept. Hij zou al geruime tijd gevolgd geweest zijn.

Sekkaki kon op donderdag 19 december samen met vier andere gevangenen ontkomen uit de gevangenis van Turnhout, eenvoudigweg door over een muur te klimmen. Drie van hen werden diezelfde avond nog opnieuw opgepakt in de buurt van de gevangenis. De vierde, Abderrahim Bagat, werd op 3 januari weer opgepakt in het Nederlandse Nijmegen.

“Groeten uit Thailand”

Sekkaki bleef als enige op de vlucht. Hij stuurde nog een postkaartje naar de directie van de gevangenis van Turnhout met de boodschap “Groeten uit Thailand”. Later dook er nog een foto van hem op, die hem plaatste in Zuid-Amerika.

In werkelijkheid is Sekkaki allicht nooit uit België vertrokken. Het Antwerpse parket leidde het onderzoek naar de voortvluchtige gangster volgens een recente wet, in samenwerking met het FAST-team, de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, en de lokale politie van Mechelen. Ze konden gebruikmaken van bijzondere opsporingsmethoden.

Sekkaki wordt niet teruggebracht naar de gevangenis van Turnhout, maar naar de instelling van Hasselt.