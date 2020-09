Achttien maanden cel voor man die eigen inbraak filmt

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot achttien maanden cel voor diefstal in een kantoorruimte in de universiteitsstad in mei van dit jaar. Hij filmde zijn eigen inbraak en de beelden werden teruggevonden op zijn smartphone.

Kriba Z. stond terecht voor diefstal met braak en heling in Leuven tussen 10 maart en 25 mei van dit jaar. Op 24 mei drong hij een woning binnen die ingericht is als kantoorruimte. Hij legde er beslag op gsm’s, armbanden, een zonnebril en juwelen. De man had blijkbaar een voorkeur voor muziekinstrumenten, want hij ontvreemdde ook een gitaar en een accordeon.

Op het ogenblik van zijn arrestatie was Z. in het bezit van enkele gestolen goederen. De beklaagde bekende de feiten, op de heling van gsm’s na. Hij zei op de zitting dat hij die te goeder trouw had gekocht op de markt en niet wist dat ze gestolen waren.

De man beschikte tot dusver over een blanco strafregister. Daarom werd de straf voor de helft met uitstel uitgesproken. Kriba Z. kreeg ook een geldboete van 800 euro.